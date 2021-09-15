Uygulama Otelinin Hizmete Açıldı Yeni - Haberler
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Uygulama Otelinin Hizmete Açıldı Yeni

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Uygulama Otelinin Hizmete Açıldı Yeni

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Uygulama Oteli 14. 09. 2021 tarih itibari ile Covid-19 kuralları ve alınan önlemler kapsamında yenilenen yüzüyle yeniden hizmete açılmıştır.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Uygulama Oteli 14. 09. 2021 tarih itibari ile Covid-19 kuralları ve alınan önlemler kapsamında yenilenen yüzüyle yeniden hizmete açılmıştır. Değişen ve gelişen dünyada üniversitemiz bu değişikliklere ayak uydurmakta ve gelişmeler devam etmektedir. Telefon üzerinden rezervasyon için iletişim numaralarımızı arayabilirsiniz.

Sabit Tel: 0282 250 16 16

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Haber: Uygulama Otelinin Hizmete Açıldı Yeni - Haberler
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