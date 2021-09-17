Uygulama Oteli Hizmete Açıldı 15-09-2021 - Haberler
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Uygulama Oteli Hizmete Açıldı 15-09-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Uygulama Oteli Hizmete Açıldı 15-09-2021

Trakya Kalkınma Ajansı'nın "2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen "Kampüsteki Eviniz" Projesi ile yenilenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli, 14. 09. 2021 itibari ile Covid-19 önlemleri altında tekrar hizmete açılmıştır.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın "2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen "Kampüsteki Eviniz" Projesi ile yenilenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli, 14. 09. 2021 itibari ile Covid-19 önlemleri altında tekrar hizmete açılmıştır.

Değişen ve gelişen dünyada üniversitemiz bu değişikliklere ayak uydurmakta ve gelişmeler devam etmektedir. Telefon üzerinden rezervasyon için iletişim numaralarımızı arayabilirsiniz.

Sabit Tel: 0282 250 16 16

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Haber: Uygulama Oteli Hizmete Açıldı 15-09-2021 - Haberler
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