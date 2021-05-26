Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler
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Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | 3. Sayfa

- Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler Yalova'da yasak saatlerde uygulama noktasından kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu Yalova'da gece yaşanan kısıtlamada uygulama noktasından kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

- Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler

Yalova'da yasak saatlerde uygulama noktasından kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

YALOVA - Yalova'da gece yaşanan kısıtlamada uygulama noktasından kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa yolu Kirazlı Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında gece saat 02: 25 sularında denetleme yapan ekipler hızla gelen bir aracı durdurmak istediler. Z.İ yönetimindeki araç "dur" ihtarına uymayarak kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan polis ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaydan sonra aracı ile durmayarak kaçan Z.İ'nin yakalanması için çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Şehit olan Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu, bugün saat 12: 00 de Yalova Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan törenin ardından memleketi Kocaeli Kandıra da defnedilecek.

Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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