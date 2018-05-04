Uygulama Noktasından Kaçan Sürücüye Ceza

Adana'da, polislerin denetim yaptığını fark ederek kaçan ve kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsüne 4 bin 887 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 34 HTB 33 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, Merkez Park'a girerek izini kaybettirmeye çalıştı ancak polis bölgede yaptığı çalışmada otomobili park halinde buldu.

Sürücü Şenol Ö'yü de otomobile yakın bir yerde otururken fark eden ekipler, kimlik ve ruhsat istedi.

Ekibin ayrıca alkolmetre ile test yapmak istediği sürücü, "Benim aracım yok, aracı olmayan adam niye üflesin?" diyerek polise direndi.

Otomobilin kendisinin olmadığını öne süren Şenol Ö, polislerin "Aynı araçla daha önce de ceza yemişsin." diyerek verdikleri makbuzu yere attı.

Ekiplerle uzun süre tartışan sürücü, cep telefonunun kamerasıyla polislerin görüntüsünü de çekmeye çalıştı.

Polis merkezine götürülen Şenol Ö'ye "Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek" ve "Mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından 4 bin 887 lira para cezası uygulandı.