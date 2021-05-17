Uygulama noktasından kaçan şahısların üzerinden 2 adet silah çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uygulama noktasından kaçan şahısların üzerinden 2 adet silah çıktı

Uygulama noktasından kaçan şahısların üzerinden 2 adet silah çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te uygulama noktasındaki polis ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ormanlık alanda yakalanırken, 2 adet kuru sıkı diye tabir edilen silah ele geçirildi.

Bilecik'te uygulama noktasındaki polis ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ormanlık alanda yakalanırken, 2 adet kuru sıkı diye tabir edilen silah ele geçirildi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi mahallesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlaması olduğu esnada seyir halinde bulunan plakasız motosiklet sürücüsü İbrahim A. 'dur' ihtarına uymayan kaçtı. Ekiplerin kovaladığı sürücü Yediler Mevkiinde ormanlık alanda yakalandı. Motosiklet yolcu olarak bulunan Nurdan A. ile sürücü İbrahim A. gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada şarjörü olmayan 2 adet kuru sıkı diye tabir edilen silah ele geçirildi. Ekipler olay yeri ve güzergah üzerinde el feneri yardımı ile şarjör ararken, şahıslar ifadelerinin alınması üzeri polis merkezine götürüldü. - BİLECİK

Uygulama noktasından kaçan şahısların üzerinden 2 adet silah çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Taksim'de 10 bin doları gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu
Son dakika haberi... Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı
Son dakika haberi... Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Deniz Demir Abdullah Gül Sergey Lavrov
Magazin Sibel Can Deniz Seki Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Gökhan Töre Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uygulama noktasından kaçan şahısların üzerinden 2 adet silah çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 13:05:23. #1.11#

title