Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
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Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı

Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından aracını bırakıp kaçtı.

Konya'da polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından aracını bırakıp kaçtı. Yapılan aramada otomobilde 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Konya-Ereğli yolunda giriş çıkış noktasında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 06 GB 6897 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalama yaşandı. Kent merkezi istikametine kaçan sürücü, daha sonra Çumra ilçesine doğru kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 50 kilometrelik kovalamaca sonunda sürücü otomobilini yol üzerine bırakıp mısır tarlasına yaya olarak kaçtı.

Kilis'ten Konya'ya gelmek için sürücüye kişi başı 100 euro ödemişler

Polis ekipleri tarlaya kaçan sürücünün peşine düşerken, araçta bulunan 10 yabancı uyruklu şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Araçtan indirilen yabancı uyruklu şahısların Kilis'ten Konya'ya gelmek için araç sürücüsüne kişi başı 100 euro verdikleri öne sürüldü. Polis ekiplerinin araç üzerindeki incelemelerinin ardından göçmenler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Otomobil sürücüsü kaçtığı mısır tarlasında polis ekipleri tarafından arandı. Tarladaki izler üzerine sürücünün peşine düşen polisler yaptığı aramalarda bir sonuca ulaşamadı. Araç polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına çekilirken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA

Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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