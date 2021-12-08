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Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı Jandarma kontrol uygulamalarından kaçan otomobilde başından silahla vurulmuş kadın cesedi çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) - Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

ŞANLIURFA - Jandarma kontrol uygulamalarından kaçan otomobilde başından silahla vurulmuş kadın cesedi çıktı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İncehisar Jandarma Komutanlığı uygulama noktasında Müslüm A'nın kullandığı 40 EL 126 plakalı şüpheli araç, uygulama noktasından kaçarak Siverek istikametine doğru gitmesi üzerine, olay Siverek Jandarma komutanlığına bildirildi. Siverek Jandarma ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Siverek sınırları içerisinde Jandarmanın uygulama noktasından da kaçan araç ile Jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, şehir içinde bir müddet devam ettikten sonra, kaçan araç Siverek Devlet Hastanesinde yakalandı.

Kaçan araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Özgül Zonturlu'ya ait kafasının sol kısmından silahla vurulmuş ve hayatını kaybetmiş bir kadın cesedi ve arka koltukta 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından araç bulunan ruhsatsız tabanca ile birlikte Müslüm A. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Müslüm A ve Özgül Zonturlu'nun basanmış aile olduğu, araç içerisinde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunda kız çocukları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, kasten adam öldürmek şüphesiyle Siverek Nöbetçi Cumhuriyet savcılığı talimatı ile İncehidir Jandarma komutanlığına teslim edildi.

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

Uygulama noktasından kaçan araçtan kadın cesedi çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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