Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu
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Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu

08.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:27
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilin sürücüsüne 18 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilin sürücüsüne 18 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 20 FD 547 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince 10 kilometre takip edilen otomobil Çal Caddesi'nde park halinde buldu.

Araçtan inen ve kaldırıma zincirlenmiş haldeki atık kağıt toplama çuvalı içinde saklanmaya çalışırken yakalanan sürücü N.C. (19) polisleri görmediğini ve kaçmadığını ileri sürdü.

Yapılan kontrolde 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift atmak, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve polisin ikazına uymadığı için 18 bin 500 lira ceza verildi.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü, polis ekiplerine "Ağabey cezayı az yazın. Valla ödeyecek gücüm yok, çok yazarsanız ödeyemem." dedi.

Trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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