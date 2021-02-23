Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı
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Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

23.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:40
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı

Denizli'de polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan ve 17 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan otomobilin sürücüsüne 9 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Denizli'de polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan ve 17 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan otomobilin sürücüsüne 9 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 20 AL 750 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Otomobil 17 kilometre süren kovalamaca sonucu Kervansaray Mahallesi Alparslan Caddesi'nde durduruldu.

Araçta bulunan sürücü İ.Ö. polisleri görmediğini ve kaçmadığını iddia etti.

Yapılan kontrolde 1,83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlendi.

Araç sürücü İ.Ö'ye ehliyetsiz araç kullandığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve polisin ikazına uymadığı için 9 bin 300 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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