Uygulama noktasındaki trafik polislerine otomobil çarptı: 3 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, uygulama noktasında görev yapan 3 polise otomobil çarptı.
20.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:13
Mardin'in Artuklu ilçesinde, uygulama noktasında görev yapan 3 polise otomobil çarptı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki, aşırı hızlı olduğu belirtilen 07 AFS 313 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Sultan Şeyhmus Külliyesi mevkisinde, uygulama noktasındaki polis memurlarına çarptı.
Olayda, Trafik Şube Müdürü Mehmet Erol Ülgen ile polis memurları Beşir Bayındır ve Remzi Telli yaralandı.
Kaza yerinde 112 Acil Servis ve polis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: AA