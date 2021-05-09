Uygulama noktasında uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Uygulama noktasında uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Uygulama noktasında uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrol için durdurduğu araçtan yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu tedavisinde kullanılan satışı yasak olan ilaç ve kurusıkı tabanca çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrol için durdurduğu araçtan yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu tedavisinde kullanılan satışı yasak olan ilaç ve kurusıkı tabanca çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Topallı müşterek yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada Isparta istikametinden, Antalya istikametine gitmekte olan 06 VYN 64 plakalı araç içerisinde bulunan K.E., H.S.A. ve B.G. şahısların üzerinde detaylı arama yapıldı. Aramada 8mg./2mg yeşil reçete ile satılan 3 tablet uyuşturucu tedavisinde kullanılan satışı yasak olan ilaç, 2,5-3 gr metamfetamin, gönü adı verilen uyuşturucu madde biçiminde kullanılan cam fanus, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, gerekli adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca araçta bulunan şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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