Uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

19.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:24

Muğla Menteşe ilçesi girişinde Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği yol kontrolünde arama yapılan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.



Uygulama noktasında görevli polisler tarafından kontrol için durdurulan araç içerisinde gazete kağıdına sarılı 3 farklı paket halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptığı açıklamada, gerek emniyet görevlileri tarafından gerekse jandarma görevlileri tarafından suç ve suçlulara karşı özverili çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti. Kaymakam Yıldız suç ve suçlulara karşı büyük bir uyum içerisinde başarılı çalışmalar sergileyen emniyet ve jandarma personellerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA