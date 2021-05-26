Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu (2)

VALİLİK BAHÇESİNDE TÖRENYalova'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) için tören düzenlendi.

VALİLİK BAHÇESİNDE TÖREN

Yalova'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) için tören düzenlendi. Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi'nden oluşturulan konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi. Buradaki törende şehit polisin eşi Ayşe, annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu taziyeleri kabul etti. Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

'KAHRAMANCA ŞEHİT OLDU'Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Fındık, "Mustafa Emanetoğlu görevini gerçekleştirdiği sırada kahramanca şehit olmuştur. Bugün vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehidimize son görevimizi yapmak için buradayız. Bu vesileyle başta aziz şehidimiz Mustafa Emanetoğlu olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.Ardından İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık dua okudu. Törenin ardından şehit Mustafa Emanetoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine uğurlandı.Özgür YILDIZ/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız