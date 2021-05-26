UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU
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UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YALOVA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarptı.

YALOVA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarptı. Yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Bölgesi'nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 02.30 sıralarında 31 ANU 43 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarpıp, kaçtı. Emanetoğlu yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Z.İ. (19) olduğu belirlendi. Z.İ., evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Z.İ.?nin yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TÖREN YAPILACAK

Şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu için Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu ortak bahçede resmi tören yapılacak. Emanetoğlu'nun cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderilecek.

UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU
UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU
UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU
UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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