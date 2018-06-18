Uygulama Noktasında Otomobil Çarpan Polis Memuru Yaralandı

SİVAS'ta uygulama alanında otomobilin çarptığı trafik polisi Talha İbiş, bacağından yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde Kovalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 88 D 77610 İran plakalı otomobil, uygulama alanına girerken polis memuru Talha İbiş'e çaptı. Çarpmanın etkisiyle İbiş, ekip aracı ile otomobil arasında sıkıştı. Sol bacağından yaralanan İbiş, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas