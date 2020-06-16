Uygulama noktasında durdurulan otomobilde tarihi tablo ele geçildi
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Uygulama noktasında durdurulan otomobilde tarihi tablo ele geçildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi özelliği olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan otomobilde tarihi tablo ele geçildi
16.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:35

Tokat'ın Niksar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi özelliği olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir aracı Niksar ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte tarihi eser olduğu değerlendirilen 80x100 cm ebatlarında tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan M. Berntzwiller Mai 1881 ibareli tablo ele geçirildi. Tablo Tokat Müzesine teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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