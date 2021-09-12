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Uygulama noktasında durdurulan araçtan cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygulama noktasında durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü son günlerde yol ve umuma açık yerlerde gerçekleştirdikleri uygulamaları sıkılaştırdı. Şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yoğunlaşan ekipler, şahısların GBT kontrolünü yaparak ve araçlarda da arama gerçekleştiriyor. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda bir tabanca ile değişik çap ve markada elliye yakın fişek ele geçirdi. Ayrıca umuma açık yerlerde yapılan uygulamada ise iki aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN

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