Bolu'da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor
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Bolu'da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da polis ekipleri D-100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına girmemek için ara yollardan kaçanlara göz açtırmadı.

Bolu'da polis ekipleri D-100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına girmemek için ara yollardan kaçanlara göz açtırmadı.

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada polis ekipleri D-100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ankara ve İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan D-100 Karayolu üzerindeki kurulan uygulama noktasında özel araçlar ve şehirlerarası otobüsler tek tek denetleniyor.

Ara yollara uygulama noktası oluşturdular

D-100 karayolunu kullanan bazı sürücülerin uygulama noktasını gördükten sonra ara yollardan kaçtığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü mahalle aralarında da uygulama noktası oluşturdu. Sürücülerin Karacaağaç mevkiine kaçtıklarını tespit eden ekipler kurulan uygulama noktasında kaçan araçları tek tek durdurdu. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma izni olmasına rağmen araçlarında eksikler olduğu için uygulamadan kaçanlara ceza kesildi. - BOLU

Bolu'da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor
Bolu'da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor
Bolu'da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor
Bolu'da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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