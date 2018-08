Uygulama noktasına giren at, polislere zor anlar yaşattı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik uygulama noktasına giren bir yılkı at polis memurlarına zor anlar yaşattı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştiren trafik polislerinin ilginç bir misafiri vardı. Uygulama sırasında kurallara uymayan sürücüler araçları ile birlikte uygulama noktasına çekilirken, başı boş bir yılkı at da araçlarla birlikte uygulama noktasına girdi. Uygulama noktasından ayrılmayan at polis memurlarına zor anlar yaşattı. Bir memur olup bitenleri cep telefonu ile görüntülerken diğeri ise atı uzaklaştırmaya çalıştı.