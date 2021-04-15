Uygulama havadan görüntülendi; Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin TL ceza

Uygulama havadan görüntülendi; Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 61 bin TL ceza Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 61 bin 400 TL cezai...