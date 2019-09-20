Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı
Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.
Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bu kapsamda Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yasa dışı girişleri engellemek için Tarsus -Adana - Gaziantep Otoyolu ile D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 48'i Afganistan, 37'si Pakistan, 9'u Sri Lanka, 3'ü Gana, 2'si Mali, 1'i Togo uyruklu 100 kaçak göçmeni yakaladı. - ADANA