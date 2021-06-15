Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti
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Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti

Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında rahatsızlanan 52 yaşındaki parti üyesi, yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılmasına karşın hayatını kaybetti.

Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında rahatsızlanan 52 yaşındaki parti üyesi, yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılmasına karşın hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3. katında bulunan Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde il başkanlığına gelen 2 çocuk babası Ercan Başak (52), çay ocağına girdi. Bir süre sonra ocağa kahve almaya gelenler Başak'ı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Partililerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılan Başak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Başak'ın daha önce anjiyo olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti
Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti
Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti
Üyesi olduğu parti binasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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