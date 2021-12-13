ÜYEP Tanımlama Sınavı yoğun ilgi gördü

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen ÜYEP Tanımlama Sınavı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2007 yılında TÜBİTAK projesi ile başlayan ve her yıl yürütülen Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) Tanımlama Sınavı Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Matematik ve Fen olmak üzere iki oturumdan oluşan sınava bu yıl 592 öğrenci başvurdu.

Beşinci sınıf öğrencilerinin başvurduğu sınav sonucunda başarılı olan 28 öğrencinin ÜYEP eğitim programına dahil olacağını dile getiren Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, eğitim programının milli eğitim programından bağımsız ve bu anlamda Türkiye'nin ilk ve tek programı olma özelliğinin altını çizdi. Program hakkında konuşan Karabacak, "İki aşamadan oluşan sınavımızın biri matematik diğeri de fen temelli sorulardan oluşuyor. Sınavdan başarıyla geçen öğrencilerimiz ortaokul eğitimleri boyunca hafta sonları 3 saat fen, 3 saat matematik eğitimi alıyor. Yaz okullarında da eğitimlerimiz devam ediyor. Yaz okulundan, bizim öğrencilerimiz dışında diğer üstün yetenek tanısı konmuş öğrenciler de faydalanabiliyor. Dolayısıyla yılda üç dönem şeklinde eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak kendi eğitmen kadromuz ile öğrencilere yönelik akademisyenlerimizin desteğiyle laboratuvar çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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