UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
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UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi.

MARMARA Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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