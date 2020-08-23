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Uydu ve uzay alanında 800 milyar dolarlık buluşma

Uydu ve uzay ekosisteminde 800 milyar dolarlık paya sahip kurum, kuruluş ve firmalar, "5'inci Global Satellite and Space Show Fuarı"nda bir araya gelecek.

23.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:21

Uydu ve uzay ekosisteminde 800 milyar dolarlık paya sahip kurum, kuruluş ve firmalar, "5'inci Global Satellite and Space Show Fuarı"nda bir araya gelecek.

Fuarı organize eden Capital Exhibition'ın Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin 1-2 Eylül'de dijital ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fuara yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığını ifade eden Kurt, etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşılmış webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu düzenleneceğini, ayrıca sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacağını söyledi.

Uzay ve uydu ekosisteminin dünyada yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Kurt, "1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde 80'ine hükmeden aktörler fuarda temsil edilecek. Katılımcılar, fuar vesilesiyle bu ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık." dedi.

ABD'de uzay ve hava kuvvetlerinin ayrılmalarının ardından Rusya ve Çin'in uzay kuvvetlerini ilan etmelerinin bu alandaki yarışı çok hızlı şekilde büyüttüğünü dile getiren Kurt, uzayın nispeten daha barışçıl bir ortam olduğunu ve herkesin birbirinin teknolojisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

ABD Uzay Kuvvetlerinden Dr. Joel Mozer ve Rusya'dan Glavkosmos Üst Yöneticisi Dmitry Loskutov'un etkinlikte anahtar konuşmacı olarak yer alacağını anlatan Kurt, "Dolayısıyla uzaydaki savaşa ve barışa dünyadaki iki kutuptan bakmış olacağız. Hem Rusya hem de ABD'nin uzay çalışmalarını aktaracağız. Savaşın yöntemi değişik ama uzayda da bir savaş var. Son dönemde uzay merkezli atılan adımlar yarışı da savaşı da hızlandırdı. Onun için uzay kuvvetleri kuruldu ve onun için bu alanı askerler yönetiyor." diye konuştu.

ABD ve İngiltere'nin, bu ülkelerin dışında faaliyet gösteren startupların uzay savunmalarına verebilecekleri katkıyı belirlemek için 15 firmaya 1 milyon dolarlık katkı sağlayacak proje başlattıklarına işaret eden Kurt, bu firmaların da fuarda açıklanacağını söyledi.

Türkiye'nin stratejileri dünyaya anlatılacak

Kurt, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Türkiye'nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım attığını vurgulayarak, ülkenin hem uzay ekosistemine endüstriyel olarak dahil olma hem de uzaya insansız ve insanlı erişim stratejisinin bu yıl açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın etkinlikte Türkiye'nin uzay stratejilerini dünyaya anlatacağını bildiren Kurt, "Türksat 5A-5B uydusunun sözleşmesi 3'üncü fuarımızda imzalanmıştı. Bu yıl fırlatılacak 5A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkinlikte anlatacak." ifadesini kullandı.

Hakan Kurt, fuarda uydu teknolojilerinin ulusal güvenliğine katkılarına yönelik önemli bir panel de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Uydu ve uzay alanında 800 milyar dolarlık buluşma

Kaynak: AA

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