"Uydu Teknolojileri Haftası" yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

"Uydu Teknolojileri Haftası" yarın başlıyor

06.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uydu Teknolojileri Haftası, 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonu doğrultusunda sektör paydaşlarının karşılıklı bilgi alışverişinin ve ilişki ağlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenecek "Uydu Teknolojileri Haftası"nda yerli ve yabancı binlerce katılımcının tek bir çatı altında bir araya getirileceği ifade edildi.

Bakanlık öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenecek haftanın 7-9 Ocak'ta hibrit olarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bu sürecin bir diğer önemli olayının ise Türksat 5A uydusunun hizmet vereceği yörüngesine fırlatma faaliyetini de içinde barındırması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, etkinliğin ikinci günü olan 8 Ocak Cuma sabahı saat 04.28'de fırlatma etkinliğinin canlı yayınlanacağı bilgisi verildi.

"Uzay teknolojisinin önemi artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21'inci yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile uzay teknolojisinin de öneminin arttığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mevcut gücünü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vadedebileceği ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği, haftanın ana temasını oluşturacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uydu Teknolojileri Haftası" yarın başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:55:46. #1.14#
title