Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı
– Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
– Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09: 23'te Plesetsk Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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