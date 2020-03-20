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Uydu takip cihazı takılan caretta "Tuba" Malta açıklarında sinyal verdi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaklaşık 7 ay önce çip takılarak denize bırakılan deniz kaplumbağası "Tuba"dan Malta açıklarında sinyal alındı.

20.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:42
Uydu takip cihazı takılan caretta

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yaklaşık 7 ay önce çip takılarak denize bırakılan deniz kaplumbağası "Tuba"dan Malta açıklarında sinyal alındı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu Plajı'ndan denize salınan caretta carettayla ilgili, AA muhabirine, merkezin kaplumbağaların üreme ve tedavisinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Göç yolu, doğal yaşam habitatı ve beslenme alanlarının tespiti için kaplumbağalara uydu cihazı takıldığını belirten Kaska, bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle 27 deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldığını dile getirdi.

DEKAMER'de olta takılması, misina dolanması, enfeksiyon ve sürat teknesi çarpması gibi yaralanmalar sonucu şu anda 9 deniz kaplumbağasının tedavisinin devam ettiğini anlatan Kaska, "Tuba da bunlardan biriydi. Tuba'nın arka kısmı sürat teknesi veya pervaneyle kesilmişti. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bıraktık. İztuzu kumsalından denize bıraktığımız Tuba, 2 bin 500 kilometre mesafede Malta ile Tripoli arasında sinyal verdi. Yaklaşık 400 metre derinlikte dolaşıyor. Yedi aydır yol aldığı mesafe ise 3 bin 500 kilometreyi buldu." diye konuştu.

Kaska, uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının, http://dekamer.org.tr/uydu.html adresinden takip edilebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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