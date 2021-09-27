Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası suya bırakıldı.

DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağasına "Özlem", "Suda" ve "Leyla", yeşil deniz kaplumbağasına ise "Adanalı" ismi verildi.

Uydu takip cihazı takılan caretta carettalar ile yeşil deniz kaplumbağası suya salındı. Ayrıca, yuvadan geç çıkan ve denize ulaşamayan 20 yavru kaplumbağa da denizle buluşturuldu.

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, törende, yaralı bir deniz kaplumbağasını kurtarmanın çok güzel bir duygu, onun iyileştikten sonra denize ne kadar uyum sağladığını, nerelere göç ettiğini, nerelerde beslendiğini anlamanın ise önemli olduğunu söyledi.

Uydu takip cihazları sayesinde caretta carettaların göç yollarını takip edebildiklerini belirten Kaska, şöyle konuştu:

"Bugün 3 deniz kaplumbağasını İztuzu'ndan göndererek bunların nerelere gittiklerini yıl boyunca izliyor olacağız. Sadece burada değil. Şu ana kadar bizim çalışmalarımız çerçevesinde halihazırda aktif olan 13 kaplumbağamız var, 40 tanesini daha önce izlemiştik. Dolayısıyla bu sayının üzerine bir 10 daha eklersek 63 kaplumbağanın uydu takip sistemiyle takibini sağlamış olacağız. Bu da ülkemizdeki kaplumbağaların sadece ürediği yerleri değil denizlerimizde nerelerde göç ettiği, nerelerde kışladığı ve dolaştığı hakkında da bize önemli bilgiler sağlayacak."

Kaska, önümüzdeki günlerde de tedavileri tamamlanan 10 kaplumbağayı da uydu cihazları takılarak Fethiye, Antalya Belek ve Mersin Göksu kumsalından denizle buluşturacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Araştırma Tescil Daire Başkanı Ümit Turan ise kaplumbağaların denizlerin sigortası olduğunu, Ege ve Akdeniz'in temiz olmasında önemli katkılarının bulunduğunu dile getirerek, "Tabii ki deniz kaplumbağaları yumuşakcalarla beslendiği için bu bölgede bir pladyatör olarak aslında ekosisteme büyük bir değer katmakta." dedi.

Bölgede yaklaşık 30 yıldır bu türü izlediklerini ve günden güne yuva sayısının arttığını aktaran Turan, şunları söyledi:

"Bu da bizim başarımızı ortaya çıkaran bir sonuç. Bundan 20, 30 yıl önce bu bölgede yuva sayımız 200'e yakındı. Bugün 500, 600'lere kadar çıktı. Tabii ki bu tehlike altında olan bir türün de artık tehlike kategorisinde de bir üst basamağa çıkması ayrıca bizi çok sevindiriyor. Burada tabii ki gönüllü çalışanlar, akademisyenler, hocalarımıza da bu projeyi yürüttükleri için de ayrıca Bakanlık olarak teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz."

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, görevliler ile vatandaşlar katıldı.