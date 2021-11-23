Uydu sistemleri ile yapılan bilimsel araştırmalara yönelik seminer düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Nasa'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezinin (GSFC) paydaşlığında gerçekleşen 'Uydu Sistemleri ile Yapılan Bilimsel Araştırmalar' semineri yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlendi.

Programda; kullanılan uydular, volkan ve heyelan bölgeleri gibi riskli bölgelerin izlenebilir olması, durumlarının incelenmesi ve uydu ile yapılan araştırmalar değerlendirildi.

Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinden ve aynı zamanda düzenleme kurulu üyesi olan Arş. Gör. Dr. Fikret Doğru Türkiye'deki volkanların aktiflik durumu ve Ağrı Dağı'nda volkan patlarsa ne olur? Konulu sunumu kapsamında araştırmalarını veriler ve grafikler eşliğinde anlattı. Doğru, volkan riski olan dağların belirlenme şeklini, araştırma konusunda ulaşabilecek uygulamaları ve konu hakkındaki önemli makaleleri katılımcılarla paylaşarak tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen volkan faaliyetleri hakkında detayları aktardı ve öngörülen patlama zamanlarına dair bilgiler verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Doç. Dr. Ayça Çırmık ise Uydularla Konum Belirleme Sistemi olan GNSS ölçümü sırasında dikkat edilmesi gerekenlere, levha hareketlerinin tespit edilmesindeki temel prensiplerine değinerek daha önceki çalışmaları örnek gösterdi. NASA Ulusal Hava Durumu Servisinden (National Weather Servecy) Batuhan Osmanoğlu ise pasif ve aktif radarlardan bahsetti. Yine NASA'da görevli Dr. Ali Tokay radar tanıtımı sonrası ana istasyonları, direk ve uzaktan algılama ile kar ölçümlerine değindi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında uluslararasılaşma hedefine katkı sunmaya yönelik gerçekleştiren seminere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden düzenleme kurulu üyeleri, katkılarından dolayı tüm katılımcılara şükranlarını iletti. - ERZURUM