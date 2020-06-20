Uydu operatörüne borçlarını ödeyemeyen İran'ın İngilizce yayın yapan iki televizyon kanalının...
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Uydu operatörüne borçlarını ödeyemeyen İran'ın İngilizce yayın yapan iki televizyon kanalının...

ABD merkezli uydu şirketi Intelsat'ın sahibi olduğu ve Kuzey ve Orta Amerika pazarında faaliyet gösteren uydu operatörü "Galaxy 19", İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) İngilizce yayın yapan iki televizyon kanalının yayınlarını, birikmiş borçları nedeniyle kesti.

Uydu operatörüne borçlarını ödeyemeyen İran'ın İngilizce yayın yapan iki televizyon kanalının...
20.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:03

ABD merkezli uydu şirketi Intelsat'ın sahibi olduğu ve Kuzey ve Orta Amerika pazarında faaliyet gösteren uydu operatörü "Galaxy 19", İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) İngilizce yayın yapan iki televizyon kanalının yayınlarını, birikmiş borçları nedeniyle kesti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in, IRIB Uluslararası İlişkiler Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İngilizce haber yayını yapan "Press TV" ile İran'ın sinema filmleri ve dizilerini yabancı dillerde yayınlayan "iFilm" adlı televizyon kanallarının yayınları, "Galaxy 19" uydusu tarafından dün gece itibarıyla kesilmeye başlandı.

IRIB'in açıklamasında, "Müzakere taleplerine ve IRIB'in döviz borçlarının ödenmesine dair verilen sürenin uzatılması için gösterilen çabalara rağmen Galaxy 19 uydusu dün gece Press TV'nin yayınını bir saat, bugün de 3 saat boyunca kesti." ifadelerine yer verildi.

IRIB Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı Peyman Cebeli, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, kurumun yabancı dillerde yayın yapan televizyon kanalları için gerekli dövizin hükümet tarafından sağlanmadığını belirtmişti.

Söz konusu televizyon kanallarının ülke için stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Cebeli, buna rağmen hükümetin tüm taleplerine rağmen yeterli kaynağı vermediğini ifade ederek, "Press TV, El-Alem ve iFilm gibi önemli kanallarımız gelecek gün ve haftalarda uydulardan çıkarılacak." demişti.

İran medyası, uydu operatörü Eutelsat'ın da IRIB'in birikmiş borçlarını gerekçe göstererek, Arapça yayın yapan El-Kevser televizyonunun yayın izinlerini geçen ay durdurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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