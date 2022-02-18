Uydu görüntülerine göre Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığı sürüyor

ABD merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar'ın paylaştığı uydu görüntüleri, Moskova'dan gelen askerleri geri çekme açıklamasının aksine, Ukrayna sınırındaki Rus askeri faaliyetinin sürdüğünü gösteriyor.

14-16 Şubat tarihlerinde çekilen bu fotoğraflar Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya sınırlarından, üç taraftan kuşatıldığını gözler önüne seriyor.

Rus birliklerinin faaliyetleri

Belarus'un kuzeybatısındaki Osipoviçi eğitim alanında yeni bir askeri hastane yapılması endişe yarattı.

Bu hastane büyük çaplı tatbikatın parçası olan meşru bir hastane de olabilir, yakın zamanda beklenen bir savaşta yaralıları tedavi etmek için hazırlanmış bir hastane de…

Ukrayna sınırına çok daha yakın askeri birlikler de var.

15 Şubat'ta çekilen bu fotoğraf, Belarus'taki Pripyat Nehri üzerindeki seyyar köprüyü gösteriyor.

Bu köprü sınıra sadece 6 kilometre uzaklıkta.

Londra merkezli istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services'tan analistler köprünün sağ tarafındaki geniş bekleme alanının, çok sayıda aracı geçirme niyeti gösterebileceğini belirtiyor.

Bölgeden gelen bazı haberler ise köprünün kaldırılmış olabileceği yönünde.

Sınıra 50 kilometre mesafedeki Bretski'den gelen başka bir uydu görüntüsü de çok sayıda kundağı motorlu obüsün sıra sıra dizildiğini gösteriyor.

Sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Ziyabrovka Hava Üssü'nde de 20 anti-tank saldırı helikopteri görüntülendi.

McKenzie analistleri 12'sinin Rus yapımı Hokum, beşinin de Hind veya Mi-28 Havoc türü helikopter olduğunu düşünüyor.

Öte yandan NATO ve Ukrayna'yı alarma geçiren Rusya'nın Belarus'taki 30 bin askerinin, 20 Şubat'ta bitecek, önceden planlanmış bir askeri tatbikat için orada olduğunu hatırlamak önemli.

Moskova'nın gerçek niyeti, 20 Şubat'tan sonra gelecek uydu görüntülerinde bu birliklerin hâlâ bulunup bulunmadığına bakarak anlaşılacak.

Görüntülerin anlatmadıkları

Bu fotoğraflarda Rusya'nın kesin olarak Ukrayna'yı işgal edeceğini gösteren hiçbir şey yok.

Rusya böyle bir niyeti olmadığı konusunda ısrarcı ve bu yöndeki ifadelerin Batı propagandası olduğunu belirtiyor.

NATO'nun savunma yetkilileri ise Rusya'nın Ukrayna etrafındaki askeri birlik miktarının, Putin'in bir emriyle Ukrayna'yı işgal etmeye yeterli olduğunu söylüyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının boyutu ve dizilimi daha önce hiç görülmemiş bir yapıda.

Örneğin binlerce kilometre ötedeki Doğu Sibirya'dan getirilen hava savunma birlikleri Ukrayna sınırına yerleşmiş vaziyette.

Rus ordusu Putin liderliğinde dramatik bir dönüşüm yaşadı, Sovyetler Birliği'nin çökmesi sonrasında 1990'lar boyunca içinde bulunduğu karanlık dönemi geride bıraktı.

Rus ordusunum hafife alınamayacak bir güce erişmesini sağlayan iki şey oldu.

Bunlardan ilki birlikler, ekipmanlar, silahlar ve lojistiğin modernize edilmesi ve iyileştirilmesine dev kamu kaynakları aktarılması.

Bu sayede Rusya en gelişmiş siber saldırıları düzenleyebiliyor, muharebe birliklerini tanklar, topçular ve diğer birimler tarafından desteklenen yaklaşık 800 kişilik "Taktik Tabur Grupları" haline getirebiliyor.

İkincisi ise Rus komutanların son yedi yılda Suriye ve Doğu Ukrayna'da değerli bir savaş tecrübesi kazanması oldu.

Ellerindeki silahlar harp meydanlarında test edildi ve Rus komutanlar hatalarından dersler çıkardı.

Bütün bunlar bir araya geldiğinde Batılı analistler, Moskova'nın istemesi halinde Ukrayna sınırlarındaki büyük ve tehditkar askeri varlığını haftalarca, hatta aylarca sürdürebileceğini düşünüyor.