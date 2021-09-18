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Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteriyor

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteriyor

Kuzey Kore'nin ana Yongbyon Nükleer Reaktör Kompleksi'ndeki uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteren son uydu görüntülerinin bomba materyallerinin üretimini artırma niyetinin işareti olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin ana Yongbyon Nükleer Reaktör Kompleksi'ndeki uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteren son uydu görüntülerinin bomba materyallerinin üretimini artırma niyetinin işareti olduğu belirtildi.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünden Jeffrey Lewis, uydudan gelen görüntüleri değerlendirdiği raporda "Zenginleştirme tesisinin genişletilmesi muhtemelen Kuzey Kore'nin Yongbyon sahasındaki silah sınıfı uranyum üretimini yüzde 25'e kadar artırmayı planladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rapora göre, uydu görüntüleri Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme tesisine bitişik alanda inşaat yapıldığını gösteriyor.

1 Eylül'de çekilen uydu görüntüsünde Kuzey Kore'nin ağaçları temizlediği ve inşaat için zemin hazırladığı ortaya çıkarken, bir inşaat ekskavatörünün de görülebildiği aktarıldı.

Raporda, 14 Eylül'de çekilen ikinci görüntüde ise alanı çevrelemek için inşa edilmiş duvarın ve temel üzerinde çalışmaların görüldüğü belirtildi.

Yaklaşık bin metrekare olduğu tahmin edilen söz konusu alanın bin yeni ek santrifüj için yeterli alan olduğuna işaret edilen raporda, "Bin yeni santrifüjün eklenmesi, tesisin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesini yüzde 25 artıracak." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore, Yongbyon kompleksini nükleer programının "kalbi" olarak adlandırıyor.

2019'un başlarında dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı bir zirve sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesine yönelik ağır yaptırımların hafifletilmesi halinde tüm kompleksi dağıtmayı teklif etti. Ancak ABD yönetimi, Kim'in önerisini sınırlı bir nükleer silahlardan arındırma adımı olarak değerlendirdikleri için reddetti.

Bazı ABD'li ve Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Kore'nin gizlice ek uranyum zenginleştirme tesisi işlettiğine inanıyor. 2018'de de üst düzey bir Güney Koreli yetkili parlamentoya, Kuzey Kore'nin halihazırda 60'a yakın nükleer silah ürettiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 15 Eylül'de Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını ve füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatıldığını açıklamıştı.

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların, 14 Eylül'de Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti.

Öte yandan Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haber de, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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