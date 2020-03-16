Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor
16.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:34
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yayınladığı son uydu görüntüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da hava kirliliğinin ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu.
Copernicus Sentinel-5P uydusundan elde edilen veriler kullanılarak yapılan bir animasyon, ülkenin kuzeyindeki hava kirliliğinde önemli ölçüde azalma olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com