Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yayınladığı son uydu görüntüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da hava kirliliğinin ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu.



Copernicus Sentinel-5P uydusundan elde edilen veriler kullanılarak yapılan bir animasyon, ülkenin kuzeyindeki hava kirliliğinde önemli ölçüde azalma olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle