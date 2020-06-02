Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali'yi şaşırttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali'yi şaşırttı

Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali'yi şaşırttı Karabük Valisi caddeleri tek tek gezerek esnaflara 'Kontrollü Sosyal Hayat' denetimi yaparak uyarıda bulundu Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete vermeye...

02.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:04

Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali'yi şaşırttı

Karabük Valisi caddeleri tek tek gezerek esnaflara 'Kontrollü Sosyal Hayat' denetimi yaparak uyarıda bulundu

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete vermeye başlayan esnafları ziyaret ederek süreç ile ilgili uyarılarda bulunurken, cadde üzerinde sigara içen Azeri bir gencin uyarıya rağmen ağzından sigarayı bırakmaması dikkat çekti.

Vali Fuat Gürel beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte normalleşme süreci kapsamında; restoran, lokanta, kafe pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete geçmesi dolayısıyla şehir merkezindeki işyerlerini gezerek Kontrollü Sosyal Hayat uyarılarında bulundu.

Ankarai, İnönü, Kemal Güneş ve Fevzi Fırat Caddelerinde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden Vali Gürel, işletmelerin aldığı tedbir ve önlemleri yerinde gördü. Gürel, hem esnafın sağlığı hem de onlardan hizmet alacak olan vatandaşların sağlığı için iş yerlerinde alınan tedbirler ile ilgili denetlemelerde bulunarak esnaflardan temizlik ve hijyen kurallarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlere Köprübaşı mevkiinde bulunan taksi durağından başlayan Vali Gürel, normalleşme süreci kapsamında işbaşı yapan 65 yaş üstü taksicilerle sohbet ederek, taksicilere müşterileri indikten sonra araçlarını mutlaka dezenfekte etmelerinin virüsü engellemede önemli bir tedbir olduğunu söyledi.

'Ağzından sigarayı bırakmadı'

Kemal Güneş Caddesi'nde de vatandaşlara maskenin önemini anlatan Gürel, sigara içen gence uyarıda bulunurken, gencin sigarayı ağzından bırakmaması şaşkınlığa neden oldu.

Esnaf ziyaretinde konuşan Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Esnaflarımızın aylardır dükkanları kapalıydı. Onlar dün itibari ile işyerleri açtılar. Artık yavaş yavaş lokantalar, restoranlar, kafeteryalar müşteri almaya başladı. Bu müşteri alma nın kendi içerisinde kuralları var. Oturulacak alanlar, masalar ve insanlar arasındaki mesafeler, hijyen kurallarına riayet, maske takılması, sosyal mesafeye uyum ile ilgili birçok kural var. Bu tabi her meslek grubu için Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı belirleyip yayınladı. Şimdi onlar için denetim ekipleri oluşturduk. Onları her işletme için tek tek tebliğ edecekler. Zaten odalara bildirdik, öncesinde tebligatlarını yapsınlar diye ama denetim ekiplerimiz birebir tebliğ edecekler. Hem de eğitim sürecinden geçirecekler. Çünkü bu süreçten sonra vatandaşlarımızın bu işleri takip etmesi, esnaflarımızın bu kurallara uymasını sağlama ile ilgili sorumlulukları var. Bizler de denetleme ilgili kamu kuruluşları olarak ekiplerimiz tarafından denetimleri sağlayacağız. Esnaflarımızı ziyaret ederek bir kısım hatırlatmalarda bulunduk. Böyle bir süreci başlattık. İnşallah güzel bir süreç olur" diye konuştu.

Vali Gürel, ayrıca maskesiz bulunan vatandaşlara da maske dağıtımı yaparak, kurallara uymalarını istedi.

Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali'yi şaşırttı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Haber
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Haber
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in 'Tokadı yersin' dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Uyarıya rağmen sigarayı ağzından bırakmayan genç Vali'yi şaşırttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 18:05:03. #1.15#
title