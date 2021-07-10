Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Yerel

Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik uyarı levhasına uymayan sürücü kamyonuyla trafik lambaları ve yükseklik bildiren direği devirdi.

Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik uyarı levhasına uymayan sürücü kamyonuyla trafik lambaları ve yükseklik bildiren direği devirdi. Büyük bir gürültüyle caddeye devrilerek hasar alan direğin devrilmesi sırasında şans eseri çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan TCDD köprüsü yakınlarında bulunan 223 numaralı bina önünde meydana geldi. Köprünün yüksekliğini gösterir tabela ve trafik uyarı işaretlerinin bulunduğu 3.30 m yüksekliğindeki uyarı tabelası caddeye devrildi. Tabeladaki yükseklik uyarısında dikkat etmeden altından geçmeye çalışan 3.70 m yüksekliğindeki 19 SF 594 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü F.B.'nin bir anlık dikkatsizliği sonucu caddeye devrildi. Hafriyat kamyonunun dorsesine takılan tonlarca ağırlığındaki uyarı tabelası büyük gürültü ile devrilince çevrede bulunan işyerlerindeki vatandaşların korkuya kapıldığı ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve zabıta görevlileri caddeyi trafiğe kapatarak kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Kaza sırasında şans eseri kimse yaralanmazken sürücüsünün ifadesinde kamyonunun yüksekliğini daha alçak olarak bildiğini, kazadan dolayı üzüntülü olduğunu ve kaza sırasında kimsenin yaralanması nedeniyle de sevindiğini belirttiği öğrenildi.

Yetkililer de yaklaşık 100 metre ileride bulunan köprüde kamyonların sıkışmaması için bu uyarı tabelasının konulduğunu ifade ederek daha büyük bir kazaya meydan vermemek üzere tabelaya dikkat etmenin önemli olduğunu belirttiler. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber olarak kazada devrilen direği uzun uğraşlar sonucu olay yerinden kaldırdılar. Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri sürücüye; belediye malına zarar vermekten dolayı tutanak tutarken trafik ekipleri ise 47-1-C Maddesi (Trafik işaret ve levhalarına uymamaktan) dolayı işlem yaptıkları öğrenildi.

Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi
Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi
Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi
Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın İbrahim Selim Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 00:19:09. #1.15#

title