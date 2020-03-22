Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar Sultangazi'de "evde kal" uyarılarını dinlemeyip ormana giden bir grup genç, halay çekerek o anları sosyal medyadan canlı yayınla paylaştı.

Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar

İSTANBUL - Sultangazi'de "evde kal" uyarılarını dinlemeyip ormana giden bir grup genç, halay çekerek o anları sosyal medyadan canlı yayınla paylaştı.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapmayı yasakladı. Ancak yasağa uymayan bir grup genç, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ormanlık alana giderek piknik yaptı. Araçlarından müziğin sesini sonuna kadar açan gençler, halay çekerek sosyal medyadan canlı yayınladı.

Kaynak: İHA