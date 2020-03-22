Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar
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Sultangazi, 3. Sayfa

Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar

Sultangazi'de "evde kal" uyarılarını dinlemeyip ormana giden bir grup genç, halay çekerek o anları sosyal medyadan canlı yayınla paylaştı.

22.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:20
Uyarıları umursamayıp ormana gittiler, halay çekip sosyal medyadan canlı yayınladılar

Sultangazi'de "evde kal" uyarılarını dinlemeyip ormana giden bir grup genç, halay çekerek o anları sosyal medyadan canlı yayınla paylaştı.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapmayı yasakladı. Ancak yasağa uymayan bir grup genç, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ormanlık alana giderek piknik yaptı. Araçlarından müziğin sesini sonuna kadar açan gençler, halay çekerek sosyal medyadan canlı yayınladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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