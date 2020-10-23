Uyarıları hiçe sayan meraklı vatandaştan ilginç tepki: "Niye izliyorsun?"

Uyarıları hiçe sayan meraklı vatandaştan ilginç tepki: "Niye izliyorsun?" Sivas'ta ekiplerin şüpheli çantaya müdahale ettiği sırada meraklı vatandaşlar arasında yaşanan 'niye izliyorsun' diyaloğu dikkat çekti Sivas'ta ekiplerin şüpheli çantaya müdahale ettiği sırada meraklı vatandaşlar...

Uyarıları hiçe sayan meraklı vatandaştan ilginç tepki: "Niye izliyorsun?"

Sivas'ta ekiplerin şüpheli çantaya müdahale ettiği sırada meraklı vatandaşlar arasında yaşanan 'niye izliyorsun' diyaloğu dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta ekiplerin şüpheli çantaya müdahale ettiği sırada meraklı vatandaşlar arasında yaşanan 'niye izliyorsun' diyaloğu dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre olay, Ferhat Bostan Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan Oğuzlar parkında meydana geldi. Çocuk parkının girişinde unutulan bilgisayar çantasını gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmalarını uyarıları hiçe sayarak izleyen meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar arasında geçen 'niye izliyorsun' diyaloğuysa dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanlarınca uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden dizüstü bilgisayar ve bazı aksesuarlar çıktı.

Vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN