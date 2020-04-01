Uyarıları dinlemeyip Fatih ve Esenler'de caddeleri doldurdular KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbulluların çoğunluğu gönüllü olarak evlerinde kalırken, uyarıları dinlemeyip evlerinden çıkanlar Fatih ve Esenler'de caddelerde kalabalıklar oluşturdu.

KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbulluların çoğunluğu gönüllü olarak evlerinde kalırken, uyarıları dinlemeyip evlerinden çıkanlar Fatih ve Esenler 'de caddelerde kalabalıklar oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor.Bu kapsamda salgın nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediliyor ve günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçerek çalışanlarını evde tutmaya devam ediyor. Ancak İstanbul'un Fatih ve Esenler ilçelerinde oturan bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak caddelerde dolaştı. Kalabalıktan dolayı sosyal mesafe alanı oluşmadı.

"EN TEHLİKELİ YER ESENLER"

Esenler'da oturan Mithat Has," Esenler'de hiç kimseyi içeriye sokamıyorsun. En tehlikeli yer burası. Nedense onu bilmiyoruz. Bankaların, postanelerin önü ana baba günü. Bakalım ne olacak. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi. Kalabalıktan şikayetçi olan bir diğer vatandaş Derviş Altıntaş ise,"Kalabalık olması risklidir. Milletin şuanda tenceresi, tavası pişmiyor ki. Hep sokakta. Ama Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Vatandaşı sahipsiz bırakmıyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA