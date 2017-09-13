Uyarıları dinlemedi, ölümden döndü

Antalya'da alkollü halde denize giren yaşlı adam ölümden döndü



ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesi'nde tatil yapan 72 yaşındaki alkollü adam, tüm uyarılara rağmen denize girmekte ısrar edince ölümden döndü. Denizde kalp krizi geçirip boğulma tehlikesi geçiren adam uzun uğraşlar sonucu kalbi tekrar çalıştırılarak yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Çamyuva Mahallesi'ndeki bir otelde arkadaşıyla birlikte tatil yapan 72 yaşındaki İsmet Cansu, alkollü vaziyette denize girdi. Denizde gerip hareketler yapan ve zorlandığı görülen adam, orada bulunanlar ve otel görevlileri tarafından sahile çıkarıldı ve bu halde denize girmesinin tehlikeli olduğu hatırlatıldı.

İddiaya göre kendisini uyaran kişilere tepki gösteren Cansu, tekrar denize girdi ve yüzmeye başladı. Kısa süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldığı görülen Cansu'nun kalbinin atmadığı belirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Özel Kemer Yaşam Hastanesi sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Kemer'deki hastanede yapılan müdahalenin ardından İsmet Cansu, Antalya Vakıf Yaşam Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.