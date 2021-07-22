Uyarıları dikkate almayan turistler sahilde uyuyor
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Uyarıları dikkate almayan turistler sahilde uyuyor

Uyarıları dikkate almayan turistler sahilde uyuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'daki yetkililer, vatandaşlara rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyarılarda bulunmuşlardı.

Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'daki yetkililer, vatandaşlara rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyarılarda bulunmuşlardı. Uyarıları dikkate almayıp ilçeye rezervasyonsuz gelen yerli turistler sahilde, sokak aralarına park ettikleri araçlarında uyuyor.

Sahilde yatanların fotoğraflarını çeken ve bayramdaki kalabalığa isyan eden bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Sahil kenarlarında mahalle aralarında onlarca araç kapı, pencere açık içinde uyuyan insanlarla dolu. Sabah 7 'de insanlar plaj tuvaletinde sıra bekliyorlar. Trafikten bahsetmiyorum bile, merkezden İçmeler'e gitmek en az 45 dakika sürüyor. Geceyi insanlar nerede bulursa orda geçiriyor. Sahilde kendine yatak yapanı bile var. Koskoca bir mülteci kampı gibiyiz. Belediyenin yetişmesi imkansız." - MUĞLA

Uyarıları dikkate almayan turistler sahilde uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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