Uyarılara uyan Karslılar evde kalmayı tercih etti Korona virüs (Covid-19) kapsamında Kars'ta yapılan uyarılara vatandaşlar evlerinde kalarak destek veriyor.

Korona virüs (Covid-19) kapsamında Kars'ta yapılan uyarılara vatandaşlar evlerinde kalarak destek veriyor.

Sürekli yapılan uyarılara destek vererek evlerinde kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını ise 'kurye' hizmeti veren marketlerden karşılıyor. Evlerinde kalmalarının kendi sağlıkları açısından önemli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, mecbur kalmadıkları takdirde evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Kars'ta ise 65 yaş üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma yasağının ardından caddeler tamamen boş kaldı. Çoğu vatandaşlar işyerlerini dahi açmazken, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı kentte tam anlamıyla uyulduğu gözlendi.

Kars'lılar yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları yardım ve desteklerin yetkililer tarafından evlerinde ödenmesi de kenttin boş kalmasında etken oldu. - KARS

Kaynak: İHA