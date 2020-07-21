Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde "pes" dedirten görüntüler
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Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde "pes" dedirten görüntüler

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde "pes" dedirten görüntüler Düğün eğlencesine katılan yüzlerce kişi ne sosyal mesafeye uydu ne ne de maske taktı Muhtar adayı düğündeki vatandaşlara tek tek maske dağıtıp dezenfektan sıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Trabzon'da gelin dahil, bir...

21.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:06

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde "pes" dedirten görüntüler

Düğün eğlencesine katılan yüzlerce kişi ne sosyal mesafeye uydu ne ne de maske taktı

Muhtar adayı düğündeki vatandaşlara tek tek maske dağıtıp dezenfektan sıktı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Trabzon'da gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındı ve düğünün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" açıklamasına rağmen, Beyoğlu ve Kağıthane'de skandal görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen bir araya gelen gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Duyarlı muhtar adayı Ender Kaya ise vatandaşlara maske dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" açıklamasına rağmen Kağıthane Telsizler Mahallesi ve Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul'da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen hiç kimse kurallara uyumadı.

Bakan Koca uyardı ama manzara değişmedi

Bu kapsamda Kağıthane'de dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.

Duyarlı muhtar adayı maske dağıttı

Beyoğlu'nda ise düğün eğlencesi adı altında toplanan onlarca kişi kol kola, yan yana davul ve zurna eşliğinde sokak ve caddeleri dolaştı. Kağıthane'deki düğün öncesi vatandaşların yanına gelen Telsizler Mahallesi Muhtar Adayı Ender Kaya ise tek tek maske dağıtıp, dezenfektan sıkıp, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde 'pes' dedirten görüntüler

Kaynak: İHA

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