Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor
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Adıyaman, 3. Sayfa

Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor

Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor Sokağa çıkan 20 yaş altındaki gençler tek tek yakalanıyor Korona virüsü nedeniyle 20 yaş altında bulunanlara getirilen dışarı çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler tek tek yakalanarak haklarında işlem yapılıyor.

05.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:38
Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor

Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor

Sokağa çıkan 20 yaş altındaki gençler tek tek yakalanıyor

ADIYAMAN - Korona virüsü nedeniyle 20 yaş altında bulunanlara getirilen dışarı çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler tek tek yakalanarak haklarında işlem yapılıyor.

Önceki gün alınan karar ile 20 altında bulunanların sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyerek kent merkezinde gezen kişiler polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Önce kimlik kontrolü yapılan gençler daha sonra kurallara uymadıklarından dolayı para cezası kesiliyor. 300 TL gibi bir cezai işlemin uygulandığı 20 yaş altındaki gençler daha sonra evlerine gönderiliyor. Denetimlerin hız kesmediği Adıyaman'da, aynı zamanda yetkililer tarafından da sürekli evde kal çağrısında bulunuluyor.

Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor

Kaynak: İHA

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Uyarılara aldırış etmeyen gençlere cezai işlem yapılıyor
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