Uyarılar dikkate alınmadı, karasinek çoğaldı
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Uyarılar dikkate alınmadı, karasinek çoğaldı

Uyarılar dikkate alınmadı, karasinek çoğaldı
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22 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİUyarılar dikkate alınmadı, karasinek çoğaldıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'sakatatların çöpe atılmak yerine gömülmesi' yönünde bayram öncesi yapılan uyarılar dikkate alınmayınca, karasinek çoğaldı.

22 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Uyarılar dikkate alınmadı, karasinek çoğaldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'sakatatların çöpe atılmak yerine gömülmesi' yönünde bayram öncesi yapılan uyarılar dikkate alınmayınca, karasinek çoğaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarını bayram boyunca kesintisiz sürdürürken, zamanında toplanmayan çöpler ile çöp konteynerlerine atılan kurban derileri ve sakatatların karasinek üremesini hızlandırdığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bayram öncesi gübrelik alanlar ile 17 ilçede belirlenen 241 kurban kesim alanında ilaçlama faaliyetleri için özel ekipler oluşturulmuştu. Özellikle karasinekle mücadele çalışmalarına ağırlık verilirken, bayram öncesi ve bayram süresince yapılan ilaçlama çalışmalarında 90 araç ve 231 personel görev aldı. Büyükşehir Belediyesi'nden bayram öncesi yapılan açıklamada, usulüne uygun bertaraf edilmeyen hayvan atıklarının milyarlarca karasineğin üremesine yol açtığı hatırlatılarak, ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için vatandaşlar tedbirli davranmaları gerektiği belirtilmişti. İlaçlama faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesine rağmen il genelinde karasinek artışı olması ise, uyarıların dikkate alınmadığını ortaya koydu.

Bazı bölgelerde çöplerin zamanında toplanmaması yüzünden konteynerlerin taştığı ve çöplerin yerlere saçıldığı gözlenirken, kurban derisi ve bazı sakatat parçaların da çöp konteynerlerine atıldığı saptandı. Uyarılara rağmen, toprağa gömülmeyip, rastgele çöpe atılan sakatat parçaları milyarlarca karasineğin üremesine neden olurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorun tamamen ortadan kalkana kadar ilaçlama çalışmalarına devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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