: Uyarıcı hap kullandığı iddia edilen kişi öldü

16.01.2020 07:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 07:56

İzmir'in Konak ilçesinde uyarıcı hap ve alkol kullandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddaya göre, 1469 sokakta bir apartmanda Ufuk Öncü (27) uyarıcı hap ile alkol kullandıktan sonra fenalaştı. O sırada evde bulunan arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öncü'nün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu