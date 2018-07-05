Uyarı Levhalarına Rağmen Girdiği Kanalda Kayboldu (2)

CESEDİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girip, akıntıya kapılarak suda kaybolan gencin cesedi bulundu. Ölen gencin, 22 yaşındaki Sait Bulut olduğu tespit edildi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa'dan suya girdiği belirtilen gencin cesedi, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yeşiloba Mahallesi'nde çıkartıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurum'nun morguna kaldırıldı.