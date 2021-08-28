Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

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Uyardığı kadın tarafından bıçaklandıKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, çevreye rahatsızlık verdiği için uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, çevreye rahatsızlık verdiği için uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre çevreye rahatsızlık veren Derya T.'yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.'yı kolundan bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya