UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına 13 bin 660 itiraz Adalet Bakanlığının vatandaşın işlerini kolaylaştırmak ve yargısal faaliyetleri hızlandırmak için geçen yıl hizmete aldığı UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına yapılan itirazlar 13 bin 660 oldu.

Adalet Bakanlığının vatandaşın işlerini kolaylaştırmak ve yargısal faaliyetleri hızlandırmak için geçen yıl hizmete aldığı UYAP üzerinden idari para ve trafik cezalarına yapılan itirazlar 13 bin 660 oldu.

Adalet Bakanlığı 20 Aralık 2019'da UYAP üzerinden sunduğu Avukat Portal ve Vatandaş Portal uygulamalarında güncelleme yaparak idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklemişti. Uygulamanın başladığı 20 Aralık 2019'dan bugüne 13 bin 660 itiraz adliyeye gitmeden UYAP'ta Avukat Portal ve Vatandaş Portal üzerinden yapıldı. İtirazların 8 bin 16'sı trafik cezalarından, 5 bin 644'ünü de idari para cezalarından oluşuyor.

İtirazlar nasıl yapılıyor?

Kullanıcılar Avukat Portal veya Vatandaş Portal'a elektronik ya da mobil imza ile giriş yaptıktan sonra Trafik-İdari Para Cezalarına İtiraz sekmesini seçerek tevzi et butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itiraz edebiliyor. Sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra ilgili sulh ceza hakimliğinin ekranında görülecek. Kullanıcılar açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA